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Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается первый снег

Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается первый снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что выпадение первого снега и формирование временного снежного покрова в Москве с высокой долей вероятности произойдут позже средних многолетних сроков .

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