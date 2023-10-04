«Тявкает из-под лавки». В Сети наблюдают за провалом экс-мужа Марины Голуб

Уехавшие за рубеж артисты стараются заниматься тем делом, которому они посвятили всю жизнь. Кто-то пытается сочинять новые песни, кто-то пытается вылезти на русофобских стишках, кто-то — исполняет старые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии