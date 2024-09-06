Госсекретарь СГ Мезенцев рассказал о новых модных белорусских брендах

В Белоруссии сохраняется достойный социальный стандарт предложения товаров длительного пользования. Например, одной из успешных компаний является концерн Беллегпром, сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в разговоре с aif.
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