Госсекретарь СГ Мезенцев рассказал о новых модных белорусских брендах

В Белоруссии сохраняется достойный социальный стандарт предложения товаров длительного пользования. Например, одной из успешных компаний является концерн Беллегпром, сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в разговоре с aif.