Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новые корпуса кластера начнут функционировать в сентябре 2024 года Как стало известно, сегодня Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана в формате видеоконференции из концертного зала «Зарядье» в честь 877-летия столицы.