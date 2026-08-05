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Аргументы и Факты

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Американский политолог Никсон назвал жизнь на Украине адом

Американский политолог Никсон назвал жизнь на Украине адом

Недавние события на Украине, включая обстановку вокруг портов и интенсивные атаки на объекты военного назначения в Киеве, наглядно демонстрируют, к каким последствиям приводит стремление к плотному партнерству с НАТО.

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