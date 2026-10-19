Новый тренер СКА Андрей Разин высказался о задачах в команде. – У вас контракт в СКА на два года. Какую задачу поставило руководство? Сразу выиграть Кубок Гагарина, как вы любите, с первого же захода? – Во‑первых, Кубок Гагарина с первого же захода все любят брать, не только я.