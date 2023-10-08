Гагин предположил применение боевиками против Израиля украинского оружия

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в контексте ситуации в Израиле в воскресенье, 8 октября, высказал мнение, что западное вооружение, поставленное на Украину, могло быть перепродано и в настоящее время может использоваться против израильских военных.