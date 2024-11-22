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Не только о футболе

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Овечкин выбыл на 4-6 недель, Гвардиола в «Сити» еще на 2 года, фанаты «Спартака» ограбили школьника, Валиева – ведущая «Новой песни года», пакеты в честь 40-летия чемпионства «Зенита» и другие новости

Овечкин выбыл на 4-6 недель, Гвардиола в «Сити» еще на 2 года, фанаты «Спартака» ограбили школьника, Валиева – ведущая «Новой песни года», пакеты в честь 40-летия чемпионства «Зенита» и другие новости

1. Появилась обновленная информация о травме Александра Овечкина. Дополнительное обследование выявило у капитана «Вашингтона» перелом малоберцовой кости, он пропустит от 4 до 6 недель.

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