В Краснодаре будут судить мошенника, обманувшего дольщиков на 260 млн рублей

В Краснодаре будут судить мошенника, обманувшего дольщиков на 260 млн рублейВ Краснодаре будут судить 45-летнего краснодарца; расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье «Мошенничество», в настоящий момент закончено.