Живая Кубань

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В Краснодаре будут судить мошенника, обманувшего дольщиков на 260 млн рублей

В Краснодаре будут судить мошенника, обманувшего дольщиков на 260 млн рублей

В Краснодаре будут судить мошенника, обманувшего дольщиков на 260 млн рублейВ Краснодаре будут судить 45-летнего краснодарца; расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье «Мошенничество», в настоящий момент закончено.

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