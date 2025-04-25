Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ

Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ

На прошлой неделе узкоспециализированный американский ресурс Drone Life опубликовал небольшую заметку, где авторы издания посетовали, что американскую индустрию производства дронов могут ожидают большие проблемы, потому что для изготовления критических компонентов вроде моторов и навигационных систем используются редкоземельные металлы, а 80% их поставок в США до недавнего времени осуществлял Китай.

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