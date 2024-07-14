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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тайваньские производители в июне хорошо заработали на буме ИИ Контрактные п...

Тайваньские производители в июне хорошо заработали на буме ИИ Контрактные п...

Тайваньские производители в июне хорошо заработали на буме ИИКонтрактные производители серверного оборудования вполне имеют право претендовать на некоторую часть той выручки, которая создаётся участниками рынка систем искусственного интеллекта, и опубликованная Nikkei Asian Review июньская статистика указывает на способность тайваньских производителей демонстрировать на этом фоне положительную динамику выручки.

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