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Newsmax: США и другие страны НАТО руками Украины ведут войну против России

Newsmax: США и другие страны НАТО руками Украины ведут войну против России

США от холодной войны перешли к открытому противостоянию с Россией, пишет издание Newsmax. В публикации говорится, что официально холодная война завершилась несколько десятилетий назад, однако напряжение в отношениях между РФ и США продолжает расти.

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