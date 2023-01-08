Newsmax: США и другие страны НАТО руками Украины ведут войну против России

США от холодной войны перешли к открытому противостоянию с Россией, пишет издание Newsmax. В публикации говорится, что официально холодная война завершилась несколько десятилетий назад, однако напряжение в отношениях между РФ и США продолжает расти.
США от холодной войны перешли к открытому противостоянию с Россией, пишет издание Newsmax. В публикации говорится, что официально холодная война завершилась несколько десятилетий назад, однако напряжение в отношениях между РФ и США продолжает расти.
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