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Володин прокомментировал поступок пенсионера, который задержал грабителя

Володин прокомментировал поступок пенсионера, который задержал грабителя

По словам спикера Госдумы, преступник должен понести наказание Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поступок 72-летнего пенсионера Михаила Макарова из подмосковного Щелково, который задержал грабителя, укравшего средь бела дня телефон у школьника.

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