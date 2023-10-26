Володин прокомментировал поступок пенсионера, который задержал грабителя

По словам спикера Госдумы, преступник должен понести наказание Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поступок 72-летнего пенсионера Михаила Макарова из подмосковного Щелково, который задержал грабителя, укравшего средь бела дня телефон у школьника.
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