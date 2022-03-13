Президент Bellator: «Прощальный бой Федора должен был пройти на Красной площади. По понятным причинам, мы будем искать альтернативную площадку»

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о прощальном поединке российского тяжеловеса Федора Емельяненко.

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