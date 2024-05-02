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Ротенберг про 1:0 с Казахстаном: «Команда рождается победой. Дальше лучше будем играть»

– Вчера после первой тренировки Илья Карпухин общался с прессой и очень детально разобрал игру сборной Казахстана, употребив словосочетание «полоса препятствий в средней зоне».

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