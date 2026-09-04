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Золотая осень жизни

Золотая осень жизни

Позвольте истории Петровича — человека, который едва не пропустил свою золотую осень жизни за шторкой одиночества, — стать для вас тёплым напоминанием о том, что даже после самых тихих и трудных лет осень способна принести свет, встречи и неожиданную радость.

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