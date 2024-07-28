Последний шанс для предотвращения войны с Ливаном — отвод сил шиитской организации «Хезболла». С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пишет Telegram-канал BRIEF.
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