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Новости Липецка

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Романтическая переписка обошлась липчанке в полмиллиона рублей

Романтическая переписка обошлась липчанке в полмиллиона рублей

Потерпевшая перевела мошенникам 552 тысячи рублей, поверив в обещания заработка на инвестициях.42-летняя жительница Липецка лишилась 552 тысяч рублей после знакомства с мужчиной в интернете.

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