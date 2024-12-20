Раскрыта причина смещения северного магнитного полюса в сторону России: Последствия неминуемы

Северный магнитный полюс смещается с рекордной скоростью, что приведёт к определённым последствиямЗападные учёные пришли к выводу, что в начале нового года северный магнитный полюс (СМП) сместится в сторону Сибири, что как минимум может привести к сбоям в работе навигационных систем.