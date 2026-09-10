Писториус захотел спрятать секретный военный план от победившей АдГ

IMAGO/nordphoto GmbH/Christian Schulze/Nordphoto/TASS Глава минобороны Германии Борис Писториус планирует изъять из госканцелярии Саксонии-Анхальт секретный "Оперативный план для Германии" (OPLAN).
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