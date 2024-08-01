Фильм о приморской «братве» 90-х набирает популярность в Сети

Российский трэвел-блогер, руководитель проекта «Тhe Люди» Антон Лядов за неполный месяц прокрутки фильма о «братве» Владивостока 90-х годов преодолел планку в Youtube в один миллион просмотров, сообщает PRIMPRESS.
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