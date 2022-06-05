Улица Уссурийска частично будет отключена от электроэнергии 6 июня

Улица Уссурийска частично будет отключена от электроэнергии 6 июня

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 6 июня, на одной из улиц Уссурийска.

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