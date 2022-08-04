Вечерняя Москва

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Москва продала почти 600 нежилых объектов с начала 2022 года

Москва продала почти 600 нежилых объектов с начала 2022 года

С начала этого года столица реализовала путем проведения аукционов 590 объектов нежилого фонда. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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