Москва продала почти 600 нежилых объектов с начала 2022 года

С начала этого года столица реализовала путем проведения аукционов 590 объектов нежилого фонда. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С начала этого года столица реализовала путем проведения аукционов 590 объектов нежилого фонда. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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