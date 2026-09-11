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Царьград

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"Надо иметь козырь в рукаве": Почему мы не бьём "Орешником" по Украине? Эксперты детально объяснили

"Надо иметь козырь в рукаве": Почему мы не бьём "Орешником" по Украине? Эксперты детально объяснили

ВС России наносят массированные удары по Украине с использованием различных типов вооружений. Однако о применении "Орешника" давно не сообщалось.

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