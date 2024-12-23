В подмосковном Щелково полицейские задержали местного жителя, который в бытовке выращивал 430 кустов конопли

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Щелковское» при поддержке Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.