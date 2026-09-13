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Убийца богов: Тень под болотом — читать 3 серию

Убийца богов: Тень под болотом — читать 3 серию

Гуй Ли выжил, но яд Лу Сюэци оставил его беспомощным. Бабушка Мэй раскрывает правду: она — Хранительница, одна из тех, кто тысячу лет назад запечатал Повелителя Зверей.

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