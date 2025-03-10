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Россия и США: Переговоры в Саудовской Аравии пока под вопросом

Россия и США: Переговоры в Саудовской Аравии пока под вопросом

Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии под вопросом. Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи, подчеркнув отсутствие подтверждений и информации от американской стороны о возможной встрече на этой неделе.

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