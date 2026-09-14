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ТАСС

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Чернышенко: развитие ИИ не приведет к исчезновению гуманитарных специальностей

Чернышенко: развитие ИИ не приведет к исчезновению гуманитарных специальностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Гуманитарные специальности останутся в будущем, несмотря на развитие искусственного интеллекта, но возможно, что четкого разделения между инженерами и гуманитариями не будет.

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