Чернышенко: развитие ИИ не приведет к исчезновению гуманитарных специальностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Гуманитарные специальности останутся в будущем, несмотря на развитие искусственного интеллекта, но возможно, что четкого разделения между инженерами и гуманитариями не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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