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Екатеринбург и мир

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  • Елена Вадимовна
    Несколько раз отдыхала в Калининграде и побережье. Интересные замки и крепости. "Союзники" Англичане разбомбили корол...17 октября 1945 г...
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17 октября 1945 года город Кёнигсберг вместе с прилегающими территориями был

17 октября 1945 года город Кёнигсберг вместе с прилегающими территориями был включён в состав СССР. Эта часть бывшей Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу согласно решению Потсдамской конференции.

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Комментарии
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ЕВ
Елена Вадимовна
Несколько раз отдыхала в Калининграде и побережье. Интересные замки и крепости. &quot;Союзники&quot; Англичане разбомбили королевский дворец в 1945, чтобы он не достался России. Восстановить не удалось. Военной необходимости в этом не было. Несмотря на то, что калининград южнее Риги, вода холодная. Калининградцы не знают, чьо за Москвой еще есть россия. Именно там мне сказали &quot;ты что- с Урала? &quot; Урал для них где то в районе Казахстана и Монголии...
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