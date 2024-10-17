17 октября 1945 года город Кёнигсберг вместе с прилегающими территориями был

ЕВ

Елена Вадимовна

Несколько раз отдыхала в Калининграде и побережье. Интересные замки и крепости. "Союзники" Англичане разбомбили королевский дворец в 1945, чтобы он не достался России. Восстановить не удалось. Военной необходимости в этом не было. Несмотря на то, что калининград южнее Риги, вода холодная. Калининградцы не знают, чьо за Москвой еще есть россия. Именно там мне сказали "ты что- с Урала? " Урал для них где то в районе Казахстана и Монголии...