Мои хорошие? Кому

Кому? И не одному! Уже в пути! Функциональное питание для энергии, здоровья, похудения, набора массы, спортсменов, детей, больных на реабилитации и всем всем всем, это настоящая еда – мощная вещь!Energydiet от NL в виде порошка, поэтому в нём все сбалансировано как в детском питании.