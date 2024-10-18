В Тульской области проходит приемка объектов в рамках конкурса инициативных проектов старост и лидеров ТОС

Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС в Тульской области выходит на новый этап: завершенные объекты проходят процедуру приемки, после которой разрешается эксплуатация площадок.
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