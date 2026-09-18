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Россия и Китай решительно сказали «нет»: как Москва и Пекин остановили продление иранского мониторинга в ООН

Когда в Совете Безопасности ООН дело доходит до принципиальных вопросов, всегда становится жарко. На этот раз настоящим огнём блеснули Россия и Китай, воспользовавшись правом вето и решительно заблокировав продление мандата группы экспертов, которые следили за соблюдением санкций против Ирана.

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