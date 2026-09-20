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Ассоциация WHCA призвала восстановить доступ CNN, MSNOW и Politico в Белый дом

Ассоциация WHCA призвала восстановить доступ CNN, MSNOW и Politico в Белый дом

www.globallookpress.com/IMAGO/GENT SHKULLAKU/imago-images.de Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) 19 сентября призвала власти США немедленно возобновить доступ на территорию Белого дома журналистам телекомпаний CNN и MSNOW, а также издания Politico.

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