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Гримасы санкций: Польша подсела на русский огурец, закупает на миллионы евро, хрустит и радуется

Гримасы санкций: Польша подсела на русский огурец, закупает на миллионы евро, хрустит и радуется

Наши агрохолдинги стали главным поставщиком тепличного урожая «зеленых» на польские столы, обогнав Турцию, Белоруссию и Украину Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Россия неожиданно оказалась ведущим поставщиком огурцов в Польшу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

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Комментарии
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Георгий Петров
Право на любой экспорт должно быть только у государства, частные фирмы не должны иметь право на заключение договоров с фирмами других государств. Т.е. наши фирмы должны обеспечивать торговые сети России, а излишки продавать государству менее 10% от оптовой цены Российского рынка. А вот государство и будет регулировать экспортные поставки или доп.поставки на внутренний рынок...
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21 час.
Валерий Фоменков
Учитывая стоимость огурцов для российского потребителя, а также тот факт, что огурцы, вдобавок ко всему, ещё и импортируются в Россию, никакой радости от экспорта я бы не испытывал. Аналогичная ситуация наблюдается не только с огурцами, но и со &quot;вторым хлебом&quot;, картофелем и другими овощами. Здесь не радоваться нужно, а скорее, печалиться. И задуматься соответствующим структурам и органам.
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15 час.
В С
Ага. Бензин и нефть тоже гоним за бугор, а у нас цены растут.
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12 час.
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