Гримасы санкций: Польша подсела на русский огурец, закупает на миллионы евро, хрустит и радуется

Георгий Петров Право на любой экспорт должно быть только у государства, частные фирмы не должны иметь право на заключение договоров с фирмами других государств. Т.е. наши фирмы должны обеспечивать торговые сети России, а излишки продавать государству менее 10% от оптовой цены Российского рынка. А вот государство и будет регулировать экспортные поставки или доп.поставки на внутренний рынок...

Валерий Фоменков Учитывая стоимость огурцов для российского потребителя, а также тот факт, что огурцы, вдобавок ко всему, ещё и импортируются в Россию, никакой радости от экспорта я бы не испытывал. Аналогичная ситуация наблюдается не только с огурцами, но и со "вторым хлебом", картофелем и другими овощами. Здесь не радоваться нужно, а скорее, печалиться. И задуматься соответствующим структурам и органам.