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Татар-информ

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Побег или честность: Хейс объявил о завершении и что это значит для «Ак Барса»

Побег или честность: Хейс объявил о завершении и что это значит для «Ак Барса»

Громкий трансфер Кевина Хейса в «Ак Барс» завершился сенсацией: форвард объявил о завершении карьеры после трех недель в Казани.

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