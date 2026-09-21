Побег или честность: Хейс объявил о завершении и что это значит для «Ак Барса»

Громкий трансфер Кевина Хейса в «Ак Барс» завершился сенсацией: форвард объявил о завершении карьеры после трех недель в Казани.
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