Ситуация в Херсоне, подконтрольном российской армии, налаживается – в городе идут активные фильтрационные мероприятия, ликвидируется неонацистское подполье, а на местных жителей, получающих гуманитарную помощь от России, прекратились нападения.
Ситуация в Херсоне, подконтрольном российской армии, налаживается – в городе идут активные фильтрационные мероприятия, ликвидируется неонацистское подполье, а на местных жителей, получающих гуманитарную помощь от России, прекратились нападения.
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