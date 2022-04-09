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В Херсоне объявили о формировании новых органов власти

В Херсоне объявили о формировании новых органов власти

Ситуация в Херсоне, подконтрольном российской армии, налаживается – в городе идут активные фильтрационные мероприятия, ликвидируется неонацистское подполье, а на местных жителей, получающих гуманитарную помощь от России, прекратились нападения.

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