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Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты ТАСС и Первого канала попали под обстрел войск Украины в Запорожской области

Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты ТАСС и Первого канала попали под обстрел войск Украины в Запорожской области

Руководитель Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло и журналисты ТАСС и Первого канала попали под обстрел Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области.

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