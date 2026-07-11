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Мик Джаггер заявил, что рок-музыка не умерла

Мик Джаггер заявил, что рок-музыка не умерла

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер не согласился с мнением о том, что рок потерял актуальность. В интервью The New York Times 82-летний музыкант заявил, что жанр продолжает существовать благодаря слушателям разных возрастов.

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