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Киркоров намекнул на примирение с Успенской

Когда-то Филипп Киркоров и Любовь Успенская были друзьями. Но в последнее время между звездами наступило взаимное охлаждение, а недавно Филипп Бедросович совсем рассорился с королевой русского шансона из-за хирурга Тимура….

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