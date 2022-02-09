Злоумышленники «заминировали» дом Зингера, «Ренессанс» и «Балканский-2»

Из-за сообщений о взрывных устройствах пришлось эвакуировать около 150 человек. Сообщение о заложенных бомбах в петербургских бизнес-центрах «Дом Зингера» и «Ренессанс» 8 февраля пришло на электронную почту УФСИН России по Московской области.