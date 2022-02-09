НЕВСКИЕ НОВОСТИ

406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Петрова
    Оставьте дочь в покое, у неё горе. Не лезьте в чужую жизнь..Болезнь не позвол...
  • Людмила
    Еврейство разрушает нашу страну.Петербуржцы за де...
  • Сергей
    Тяжёлая психологическая травма для детей, неужели нельзя было понять, что прыгать в реку с таким бурным течением опас...Все началось на б...

Злоумышленники «заминировали» дом Зингера, «Ренессанс» и «Балканский-2»

Из-за сообщений о взрывных устройствах пришлось эвакуировать около 150 человек. Сообщение о заложенных бомбах в петербургских бизнес-центрах «Дом Зингера» и «Ренессанс» 8 февраля пришло на электронную почту УФСИН России по Московской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх