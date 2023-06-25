В Чебоксарах была проведена акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

Инструкторы пункта отбора рассказали гражданам об особенностях заключения контракта, льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей.
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