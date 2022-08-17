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"Ростелеком" запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН

"Ростелеком" запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН

"Ростелеком" запустил специализированный сайт, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам "Ростелекома" на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

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