Русская армия освободила поселок Нью-Йорк в ДНР

Известный пророссийский деятель с Донбасса сообщил о взятии населенного пункта с громким названием.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости рассказал о взятии под контроль русскими войсками посёлка Нью-Йорк в ДНР.