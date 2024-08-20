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Царьград

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Русская армия освободила поселок Нью-Йорк в ДНР

Русская армия освободила поселок Нью-Йорк в ДНР

Известный пророссийский деятель с Донбасса сообщил о взятии населенного пункта с громким названием.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости рассказал о взятии под контроль русскими войсками посёлка Нью-Йорк в ДНР.

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