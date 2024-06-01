Казахстан и США обсудили развитие стратегического партнёрства

Первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин и помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели в Вашингтоне шестое заседание комиссии по расширенному стратегическому партнёрству.
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