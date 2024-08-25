Южнокорейский ускоритель вычислений Rebellions получит четыре 12-ярусных стека п...

Южнокорейский ускоритель вычислений Rebellions получит четыре 12-ярусных стека памяти HBM3E общим объёмом 144 ГбайтНа этой неделе, как сообщает Business Korea, технический директор южнокорейского стартапа Rebellions О Чжин Ук (Oh Jin-wook) признался в намерениях ускорить вывод на рынок ускорителя вычислений Rebel Quad, который будет сочетать четыре стека памяти Samsung HBM3E с 12 ярусами в каждом.