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Аргументы недели

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В Никарагуа временно отменили выборы президента

В Никарагуа временно отменили выборы президента

Правительство Никарагуа объявило о «временной приостановке» президентских и парламентских выборов, которые должны были состояться в ноябре 2027 года.

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