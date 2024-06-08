Японская поэзия и роман в стиле стимпанк: в июне выходят книги «Мир в капле росы», «Моё пост-имаго» и «Парадокс долга»

В числе книжных новинок июня — городское фэнтези «Моё пост-имаго» Владимира Торина о жителях мрачного города Габен и «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, в которой автор по-новому трактует события романа Толстого.
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