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Руне снялся из-за травмы, проиграв 8 геймов подряд во втором круге в Роттердаме

Девятая ракетка мира Хольгер Руне снялся со второго круга турнира в Роттердаме против Гейса Брауэра. Датчанин проиграл восемь геймов подряд и при счете 4:6, 0:4 прекратил борьбу из-за травмы правого запястья.

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