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Царьград

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Лукашенко назвал Московскую область стратегическим партнером Белоруссии

Лукашенко назвал Московскую область стратегическим партнером Белоруссии

Глава Белоруссии принял в Минске губернатора Московской области России Андрея Воробьева.Во время встречи во Дворце независимости 18 декабря Александр Лукашенко назвал столичный регион России стратегическим партнером республики, так как именно Московская область находится на первом месте среди субъектов федерации по объему торговли с Белоруссией.

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