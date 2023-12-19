Лукашенко назвал Московскую область стратегическим партнером Белоруссии

Глава Белоруссии принял в Минске губернатора Московской области России Андрея Воробьева.Во время встречи во Дворце независимости 18 декабря Александр Лукашенко назвал столичный регион России стратегическим партнером республики, так как именно Московская область находится на первом месте среди субъектов федерации по объему торговли с Белоруссией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии