Шеф-повар ресторана Balzi Rossi заявил после взрыва, что проблема была не на кухне

Проблема с рестораном Balzi Rossi, у которого вечером прогремел взрыв, была снаружи, написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шеф-повар заведения Кармине Альфьери.
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