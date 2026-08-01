Политика как он...
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Политика как она есть

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Шеф-повар ресторана Balzi Rossi заявил после взрыва, что проблема была не на кухне

Шеф-повар ресторана Balzi Rossi заявил после взрыва, что проблема была не на кухне

Проблема с рестораном Balzi Rossi, у которого вечером прогремел взрыв, была снаружи, написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шеф-повар заведения Кармине Альфьери.

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